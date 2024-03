“Concordato preventivo biennale ” seminario – mercoledì 06.03 a Casa Cini – Ferrara

Foto e video dal cielo per immagini uniche e ad altezza ‘zero’ con droni cinewoop per filmati pieni di adrenalina …



“Concordato preventivo biennale” e non solo:i terrà il 6 marzo (con inizio alle ore 9,30 negli spazi di Casa Cini in via Boccacanale di S.Stefano), il seminario promosso da Ascom Confcommercio, dal suo ente formativo Iscom in collaborazione con lo Studio Mela di Ferrara (studio di consulenza legale e fiscale multidisciplinare). L’iniziativa è supportata dall’Ente Bilaterale del Terziario (E.Bi.Ter Ferrara) “Con questo appuntamento allarghiamo il ventaglio di partnership professionali grazie alla collaborazione dello staff di commercialisti dello Studio Mela. Un modo per dare un servizio ancora più attento e puntuale alle imprese del Terziario. Un collaborazione che poi si svilupperà anche in altri ambiti di carattere informativo e fiscale” commenta Davide Urban, direttore generale di Ascom Confcommercio Ferrara. Il programma della mattinata dopo il saluto del direttore Urban proseguirà con l’introduzione di Lara Brunelli (funzionaria Ascom). Poi si entrerà nel vivo dei lavori con la relazione del dottor Giancarlo Mela sul “Concordato Preventivo Biennale”. Dopo una breve pausa la mattinata riprenderà con “Cenni Statuto del Contribuente e riduzione delle sanzioni” con il dottor Roberto Mela e “Cenni sui nuovi controlli tributari” sempre a cura dello Studio Mela. Altre novità in pillole sul tema fiscale e la chiusura lavori saranno affidata a Lara Brunelli. L’iscrizione è obbligatoria ma gratuita (tel.0532.234246)

Mi piace: Mi piace Caricamento...