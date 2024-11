COMACCHIO e GORO. Controlli dei Carabinieri nel weekend: un uomo sorpreso alla guida con oltre 35 litri di benzina e additivi nel bagagliaio, denunciato per ricettazione

E’ stato un weekend di intensi controlli per i Carabinieri di Comacchio in occasione del ponte del 1° novembre. Una denuncia per ricettazione, una per guida in stato di ebbrezza e un giovane di Goro trovato in possesso di droga per uso personale.

Un uomo straniero, controllato a bordo della sua autovettura a San Giuseppe di Comacchio, nel corso di un controllo stradale, dopo aver fornito i documenti di guida, ha attirato l’attenzione dei due carabinieri di pattuglia. Sui sedili e nel bagagliaio aveva infatti oltre 36 litri di benzina e 13 litri di additivo per diesel di cui non ha saputo giustificare la provenienza. Per lui è dunque scattata una denuncia per ricettazione inviata alla autorità giudiziaria estense.

Una donna è stata invece controllata alla guida della sua utilitaria a Comacchio e dopo il rituale controllo della patente e libretto, è stata sottoposta ad accertamento con l’etilometro risultando con un tasso oltre la soglia consentita. Il veicolo è stato affidato ad altra persona idonea alla guida.

Infine, un giovane di Goro è stato sorpreso con un spinello artigianale realizzato con hashish e una dose di cocaina, per cui veniva segnalato alla Prefettura di Ferrara come assuntore abituale di sostanze stupefacente. La droga è stata posta in sequestro amministrativo per le analisi.

