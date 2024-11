COMACCHIO (FE). Un giorno da Carabiniere per gli studenti delle classi 5^ dell’Istituto Comprensivo di Comacchio

In occasione del Giorno dell’Unità Nazionale e Giornata delle Forze Armate, 50 studenti delle 3 classi 5^ della scuola primaria “Fattibello” di Comacchio hanno visitato la caserma “Scantamburlo” trascorrendo la mattinata negli uffici della Stazione Carabinieri, della Centrale Operativa, della Forestale e del Radiomobile della Compagnia di Comacchio.

E’ stata una mattinata che non dimenticheranno i 50 piccoli studenti che dalle 9:00 alle 11:00, scortati a piedi dal comandante di Stazione e dai Carabinieri di Comacchio dalla loro scuola fino alla vicina caserma, hanno potuto vivere una giornata da Carabiniere.

La visita è iniziata con l’alzabandiera e l’inno nazionale davanti alla targa commemorativa della Medaglio d’Oro al Valore Militare V.B. Cristiano Scantamburlo, alla presenza del Vicesindaco Maura Tomasi che ha voluto portare il suo saluto agli studenti. La visita è poi proseguita nei due piazzali della caserma e negli uffici, dove una rappresentanza di Carabinieri della Stazione ha spiegato i ruoli e le attività che svolgono quotidianamente, mostrando il materiale che utilizzano e coinvolgendo i piccoli studenti in una caccia al tesoro “speciale” per il ritrovamento di una fantomatica bicicletta rubata.

Si è proseguito con il Nucleo Forestale che ha mostrato alcuni oggetti davvero singolari, valorizzando l’importanza della tutela ambientale, della fauna e flora che ci circonda.

In ultimo i giovani studenti hanno potuto provare i sedili delle autoradio Alfa Romeo Giulia del Radiomobile, provando l’emozione delle comunicazioni via radio attraverso la Centrale Operativa. Alcuni dei piccoli studenti hanno infatti affiancato l’operatore del 112 comunicando via radio ai loro compagni che intanto erano saliti a bordo della “gazzella”.

Nel corso dell’intera visita gli studenti sono stati accompagnati anche dai Presidenti delle Sezioni dell’Associazione Nazionale Carabinieri di Comacchio, Codigoro e Lagosanto che hanno raccontato loro alcuni aneddoti del loro passato da Carabinieri e del loro presente quali volontari ancora al servizio del cittadino.

E’ stata una mattinata di gioco ma anche di insegnamento ed educazione in cui gli studenti hanno potuto toccare con mano le attività dell’Arma in un’ottica di vicinanza delle Istituzioni e soprattutto di crescita del senso civico per questi piccoli cittadini.

