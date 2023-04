COMACCHIO: I Carabinieri dell’Ispettorato del Lavoro sanzionano diverse attività costiere

Tra il 17 ed il 19 aprile 2023, i Carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Ferrara, supportati dai colleghi del Gruppo di Venezia, hanno proceduto ai controlli delle strutture turistiche e ricettizie del litorale comacchiese, finalizzati alla tutela dei lavoratori e al contrasto del lavoro sommerso, verificando nel complesso 5 attività, che portavano al deferimento in stato di libertà, alla Procura della Repubblica estense dei titolari di due bagni, un bar ed una rosticceria. Gli ispettori dell’Arma hanno accertato in due casi a Lido di Pomposa presso un bagno ed una rosticceria, la mancanza di autorizzazione relativa all’impianto di telecamere di video sorveglianza, mentre negli altri due casi, in Lido di Volano, il mancato aggiornamento del Documento Valutazione Rischi (DVR). Altre due attività, in Lido degli Estensi, sono state sanzionate amministrativamente in quanto non custodivano il DVR presso l’unità lavorativa/produttiva, così come previsto dalla normativa. A carico della rosticceria di Lido di Pomposa, avendo i militari sorpreso un lavoratore “in nero”, occupato presso l’esercizio commerciale, hanno anche adottato un provvedimento di sospensione dell’attività. Continueranno, soprattutto in prossimità dell’avvio della stagione turistica, i controlli dei Carabinieri dell’Ispettorato del Lavoro, sulle attività ricettive del litorale estense.

