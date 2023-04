BASKET: AGGIORNAMENTI BIGLIETTI CENTO-CANTÙ

La Benedetto XIV comunica che, per ragioni di sicurezza indipendenti dalla volontà della Società, la vendita dei biglietti per la sfida con Cantù di sabato 29 aprile (palla a due alle ore 20:30) è soggetta alle seguenti restrizioni:

I biglietti saranno acquistabili dai soli sostenitori della squadra di casa ed unicamente in presenza. Per questa partita, quindi, non verrà attivata la vendita online sul portale TicketSms.

Per venire incontro alle esigenze dei propri tifosi in quella che si preannuncia come una partita da tutto esaurito, la Benedetto ha deciso di rafforzare ulteriormente il calendario dei Ticket Days che si svolgeranno nel negozio Centesità in Piazza del Guercino.

Sarà quindi possibile acquistare il proprio biglietto nei seguenti orari:

– Sabato 22 dalle 10 alle 12

– Martedì 25 dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 19

– Mercoledì 26 dalle 16 alle 19

– Giovedì 27 dalle 10 alle 12

– Venerdì 28 dalle 16 alle 19

– Sabato 29 dalle 10 alle 12

