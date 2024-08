COMACCHIO: individuata casa di prostituzione, un arresto

Nella mattinata del 19 agosto i Carabinieri della Stazione di Porto Garibaldi e del Posto Fisso di Lido delle Nazioni, a seguito diverse segnalazioni giunte in caserma per un “via vai” sospetto in una abitazione occupata da due donne cinesi, si sono appostati nei pressi di una palazzina di Lido degli Scacchi. Dopo qualche minuto hanno notato un uomo entrare nella casa ed uscirne qualche minuto dopo. Lo stesso, sottoposto a controllo, confermava di avere avuto un rapporto sessuale con una cittadina cinese dietro un corrispettivo in denaro pagato ad una connazionale presente nell’appartamento in questione.

I Carabinieri hanno allora deciso di perquisire l’interno indicato dove hanno identificato due cittadine cinesi con regolare permesso di soggiorno ed hanno rinvenuto denaro, telefoni cellulari e tutto l’occorrente per il meretricio.

Dalle indagini subito scaturite è quindi emerso che una delle due donne, una 53enne senza precedenti penali, aveva indotto la connazionale a prostituirsi pubblicizzando l’attività su siti di annunci per adulti e trattenendo parte delle somme ottenute dai clienti.

La maitresse è stata pertanto arrestata in flagranza di induzione e favoreggiamento della prostituzione. Al termine delle procedure di identificazione, su disposizione del PM di turno della Procura estense, la donna è stata rimessa in libertà non dovendo richiedere misure cautelari prima del processo. Le indagini dei Carabinieri invece continuano per arginare il sempre più diffuso fenomeno della c.d. prostituzione intramoenia che coinvolge residenti e turisti.

