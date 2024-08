COMACCHIO – LIDO DEGLI ESTENSI: nasconde ingente quantitativo di cocaina e hashish in una intercapedine del giardino condominiale e nella sua rimessa: arrestato pregiudicato campano

Nel pomeriggio del 6 agosto 2024 ieri i Carabinieri della Stazione di Lido degli Estensi hanno ricevuto la segnalazione da parte di un cittadino che alcuni operai, mentre effettuavano lavori di giardinaggio, avevano notato in un buco del muro perimetrale di un condominio un sacchetto, prima occultato da alcuni rami, contenente molto probabilmente droga.

I militari giunti sul posto hanno in effetti constatato che si trattava di un ingente quantità di cocaina e hashish ed i loro sospetti si sono subito concentrati su uno dei condomini la cui abitazione si trova a pochi metri dal luogo di ritrovamento: si tratta di un 52enne pregiudicato di origine napoletana che nel recente passato è stato più volte arrestato per spaccio di droga e per atti persecutori e che in quel domicilio era stato anche agli arresti domiciliari. Inoltre sui panetti di hashish contenuti nel sacchetto rinvenuto era apposta come segno distintivo la fotografia dell’icona del calcio partenopeo, Diego Armando Maradona.

Pertanto, i Carabinieri di Lido degli Estensi hanno effettuato una perquisizione nell’abitazione del sospettato che ha permesso di trovare altri due panetti di hashish con la stessa foto di Maradona, bilancini, materiale per preparare dosi di droga ed oltre 10mila euro in contanti in banconote di piccolo taglio. Il tutto è stato sequestrato e l’uomo, da anni residente a Lido degli Estensi, è stato quindi arrestato e successivamente collocato agli arresti domiciliari, come disposto dal Pubblico Ministero di turno presso la Procura estense, in attesa del giudizio di convalida.

Nel primo pomeriggio di ieri, 7 agosto 2024, il Tribunale ha convalidato l’arresto e disposto la misura cautelare degli arresti domiciliari nei confronti dell’indagato.

