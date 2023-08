COMMACCHIO: Rapine ai lidi. Due giovani denunciati dai Carabinieri

Nei giorni antecedenti al ferragosto, a poca distanza l’una dall’altra, sono state perpetrate due rapine in strada ai lidi, ai danni di due uomini che si stavano godendo qualche giornata di vacanza sul litorale.

La prima, nella notte del 12 agosto, è avvenuta nei pressi della discoteca Barracuda poco prima delle tre di notte. Un cinquantacinquenne nel rincasare in sella alla propria bicicletta, ha sorpreso due giovani intenti a rubare due bici. Uno di questi, temendo di essere stato ripreso con il telefonino, si è scagliato contro l’uomo facendolo cadere a terra, sottraendogli il cellulare, nella cui custodia era, tra l’altro, contenuta la somma di duecento euro.

Le immediate ricerche avviate, hanno permesso dopo pochi giorni di identificare il giovane rapinatore, un ventiduenne che, non pago di quanto già commesso, il 16 agosto ha colpito di nuovo, questa volta in un negozio di abbigliamento dei lidi, venendo però arrestato. Gli accertamenti svolti dai militari della Compagnia di Comacchio hanno permesso di ricondurre il giovane anche alla rapina del 12 agosto ai danni del cinquantacinquenne.

La seconda rapina è avvenuta il 13 agosto, a Lido Spina, verso le ore cinque della mattina, quando un giovane ventenne, nel ritornare a casa a piedi, è stato aggredito alle spalle da una persona, che nel frangente gli toglieva la maglietta che indossava e gli sottraeva la sigaretta elettronica.

Anche in questo caso, la risposta dell’Arma è stata immediata, tant’è che l’autore del reato, un ventunenne, è stato identificato la notte successiva all’interno di un locale dei lidi con addosso la maglietta sottratta la sera prima. Sottoposto a perquisizione è stato trovato anche in possesso di un grammo e mezzo di hashish.

Per entrambi, quindi, è scattata la denuncia a piede libero alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ferrara per il reato di rapina.

