COPPARO: Controlli dei Carabinieri nel copparese. Sanzionato un individuo per reati contro l’ambiente ed esercizio abusivo di professione

Durante la mattinata del 26 aprile, i Carabinieri di Copparo, del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Ferrara e della Stazione Forestale di Ferrara hanno dato esecuzione ad un servizio straordinario di controllo del territorio. In particolare i militari si sono concentrati sulla prevenzione dei reati predatori, dei reati contro l’ambiente e contro il lavoro nero.

I controlli dei Carabinieri hanno permesso di individuare, a Guarda Ferrarese, un sessantenne straniero, il quale deteneva oltre venti mezzi tra auto e scooter, nel giardino della propria abitazione. Per lui sono scattate sanzioni per abbandono di rifiuti e abbandono di veicoli fuori uso, non avendo consegnato alcuni mezzi ormai inutilizzabili presso il competente centro di raccolta, come previsto dall’articolo 5 comma 1 del Decreto Legislativo 209/2003, ed esercizio abusivo di professione, per aver esercitato in modo non lecito la professione di meccanico. Il totale delle sanzioni ammonta a 9000 Euro.

I militari hanno inoltre controllato quattro attività commerciali nel copparese, senza riscontrare alcuna irregolarità, identificando quarantadue individui e quarantaquattro veicoli in transito nel territorio.

