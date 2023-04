“La cittadinanza è invitata sabato 29 Aprile dalle ore 14.00 alle 22.00 per la manifestazione “Trotterellando in via Matteotti” nel tratto di via Matteotti dall’autostazione fino al corso Guercino, includendo il giardino Zanandrea di via Ugo Bassi.



L’evento è organizzato nell’ambito del progetto comunale SMART di Polizia di Comunità con il contributo della Regione, nell’ottica di riqualificazione urbana.



Il progetto ha come obiettivo principale il recupero dell’area di Via Matteotti, che negli anni ha subito, dopo gli eventi sismici del 2012, un declino del tessuto sociale e commerciale che ha inevitabilmente portato ad una situazione di difficoltà e ad una crescente sensazione di insicurezza. Nonostante gli interventi repressivi, gli episodi di microcriminalità si sono ripetuti nel tempo. Gli esercenti e gli abitanti della zona pertanto hanno sentito crescere il senso di insicurezza che si autoalimenta, attirando maggiormente la piccola criminalità, in una spirale negativa che ha investito la comunità aumentando anche il senso di precarietà degli investimenti fatti dai titolari delle attività commerciali. L’area, per la sua configurazione e posizione anche dovuta all’imponente cantiere di ripristino della Pinacoteca di via Bassi, è inoltre normalmente esclusa dagli eventi attrattivi che coinvolgono il centro storico.

Il Comandante della Polizia Locale di Cento, dott. Fabrizio Balderi, dichiara: «L’evento è un’azione prevista dal progetto, ed è uno degli obiettivi che il progetto stesso, finanziato dalla Regione, intende realizzare, nell’ottica di un più ampio recupero dell’area da un punto di vista della Sicurezza Urbana, applicando i principi e le azioni previste dalla normativa regionale in tema di Polizia di Comunità. Le nostre azioni infatti, analizzato il problema, si sono svolte e si svolgeranno in collaborazione con i soggetti attivi della zona (commercianti, residenti, scuole e associazioni) valorizzando le capacità degli operatori di Polizia Locale e la conoscenza del territorio. Stiamo avendo positivi riscontri dagli stessi commercianti della zona sull’efficacia delle azioni svolte. Durante la giornata sarà presente il nostro ufficio mobile: la sovrintendente di Polizia Locale Sabina Malagò unitamente ad altri colleghi della Polizia Locale, illustreranno il progetto di controllo di vicinato con distribuzione di materiale informativo e raccolta adesioni. Saranno fornite inoltre informazioni sulla sicurezza urbana integrata con le idonee informazioni sui comportamenti da tenere da parte del cittadino che si dovesse trovare in condizione di difficoltà»

Mario Pedaci, assessore alla sicurezza: «Il progetto “Smart – Polizia di Comunità” di via Matteotti applica i moderni principi di sicurezza urbana integrata. Finanziato dalla Regione E-R, a circa un anno dal suo avvio, annovera già al proprio attivo numerose azioni realizzate grazie alla collaborazione fra i diversi assessorati e relativi uffici che con l’occasione ringrazio.Il progetto è coordinato dalla Polizia Locale che inoltre si è anche riorganizzata per garantire una maggior presenza sul territorio e ha sperimentato nuove e più efficaci forme di comunicazione, in particolare con i commercianti. Per questo mi congratulo con tutto il Corpo di Polizia Locale, e una nota di particolare merito va al Comandante Balderi e alla Sovrintendente Malagò che hanno impiegato tante energie in prima persona.

Recentemente, in occasione del periodico incontro con l’Amministrazione comunale, la maggior parte dei commercianti ha segnalato a me e all’assessore Filippo Taddia un evidente e significativo miglioramento delle condizioni di sicurezza e di vivibilità della zona interessata dal progetto. In effetti la cittadinanza ha ricominciato a frequentare via Matteotti alimentando così in modo virtuoso e spontaneo l’azione di recupero intrapresa.

Sabato 29 aprile, da pomeriggio a sera inoltrata, via Matteotti sarà in festa e tutta la cittadinanza è invitata a partecipare. I commercianti resteranno aperti e la via sarà animata da varie attività organizzate sia per i più grandi che per i più piccini. Nei giorni successivi il progetto proseguirà, coinvolgendo maggiormente le associazioni del terzo settore, le scuole e i cittadini residenti. Visto i buoni risultati finora ottenuti, stiamo inoltre valutando di utilizzare lo stesso metodo ed esperienza maturata anche in altre zone del nostro territorio».

La ludoteca itinerante “Il Tarlo” proporrà laboratori per i più piccoli con il “CicloTornio” di costruzione trottole, giochi in legno, piste delle biglie, ciclotappo e rompicapo in legno.



Sarà inaugurato un punto bookcrossing per la condivisione di libri nel giardino Zanandrea presso il centro sociale Ugo Bassi.



I commercianti della via per l’occasione terranno aperti i loro negozi esponendo nell’area esterna. Sarà inoltre aperta la mostra su Harry Potter nei locali della scuola media Malpighi dalle ore 15.30 alle 18.30, mentre al civico 22 di via Matteotti saranno esposte opere dell’ingegno “Arte in vetrina” e al civico 36/B “Il Vintage di oggi”.



In caso di maltempo la manifestazione sarà rimandata a sabato 6 maggio 2023.”

