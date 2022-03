COPPARO: Muore nella notte alla stazione dei bus, intervengono 118 e Carabinieri

Erano le quattro di domenica mattina 06 marzo 2022 quando al 118 e 112 giungevano richieste di intervento per una persona che aveva avvertito un malore alla stazione dei Bus di Copparo Viale Carducci. Immediatamente sul posto venivano inviate l’ambulanza e una pattuglia del Nucleo Operativo e Radiomobile della locale Compagnia Carabinieri, ma per il malcapitato, C.M. 44 enne del luogo, non vi era più nulla da fare. I sanitari intervenuti dichiaravano il decesso dell’uomo, avvenuto per cause naturali, i militari tuttavia, al fine di sapere come il deceduto avesse trascorso le ultime ore di vita, individuavano e verbalizzavano le dichiarazioni rese degli amici, che con lui avevano trascorso la serata, tra bar e locali della zona. Al fine di fugare ogni dubbio sulle cause della morte del copparese, i Carabinieri avviavano ulteriori accertamenti ed informavano dell’accaduto la Procura della Repubblica di Ferrara.

