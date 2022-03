IL COMUNE DI CENTO PER Emergenza Ucraina

Per i/le cittadini/e ucraini/e in arrivo o già sul territorio comunale:

COSA FARE:

Entro 48 ore dall’arrivo del cittadino straniero sul territorio del Comune di Cento,

l’ospitante (proprietario/affittuario dell’immobile) deve presentare modulo di

cessione di fabbricato ai sensi dell’articolo 7 del T.U. 286/98 utilizzando i moduli

reperibili sul sito del Comune di Cento – Polizia Locale:

https://www.comune.cento.fe.it/aree-tematiche/polizia-locale-e-sicurezza/pubblicasicurezza-e-altri-procedimenti/cessione-fabbricato

Da consegnare o inviare:

Ufficio di Pubblica Sicurezza del Comune di Cento sito in Viale Jolanda 15-17 e-mail

poliziamunicipale@comune.cento.fe.it

PEC comune.cento@cert.comune.cento.fe.it

INFORMAZIONI PERMESSI SOGGIORNO:

Lo Sportello stranieri del Comune di Cento fornisce consulenza e assistenza per le

problematiche relative all’ingresso e al soggiorno in Italia di cittadini provenienti da

tutti i Paesi esteri.

Lo sportello fornisce informazioni sui documenti di soggiorno e orientamento su

altri servizi della rete territoriale

Riceve su appuntamento:

Telefono 051/0233026

Mail : ucraina@comune.cento.fe.it

L’appuntamento è prenotabile anche accedendo al link: https://appuntamentisportello-sociale.youcanbook.me

SERVIZI:

Assistenza sanitaria

Assistenza medica per urgenze: attraverso il PRONTO SOCCORSO di riferimento del

territorio presso la struttura ospedaliera di CENTO (SANT’ANNUNZIATA) oppure

