COPPARO, viola gli arresti domiciliari: arrestato 32enne copparese

Nel pomeriggio di ieri i militari della Stazione di Copparo hanno arrestato un trentaduenne del posto in esecuzione di un provvedimento di custodia cautelare in carcere emesso dal Tribunale di Ferrara.

L’uomo, dal mese di settembre scorso, si trovava agli arresti presso l’abitazione della mamma a Copparo in quanto era stato arrestato per reati contro il patrimonio a Ferrara ed era in attesa di processo.

I Carabinieri, durante i numerosi controlli domiciliari, avevano raccolto però le richieste di aiuto della mamma esasperata dallo stato del figlio il quale non solo abusava di alcolici ma si rifiutava anche di assumere i farmaci per la patologia sofferta. Durante i controlli inoltre assumeva atteggiamenti aggressivi anche nei confronti dei Carabinieri che hanno quindi subito richiesto all’Autorità Giudiziaria un aggravamento della misura alla quale era sottoposto tenuto conto anche che in alcune circostanze era stato notato allontanarsi da casa.

Per l’uomo è quindi scattato l’arresto e nella serata di ieri è stato tradotto dall’Arma di Copparo presso la Casa circondariale di Ferrara.

