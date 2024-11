OPEN DAY AL BASSI BURGATTI in programma sabato 23

aperto a studenti e genitori

per conoscere i percorsi di studio del nostro istituto. In queste settimane abbiamo incontrato tante

classi delle scuole secondarie di primo grado del territorio, proponendo laboratori e presentazioni

coordinati dai nostri docenti. Per ogni data verranno organizzati due turni di presentazione: il primo

dalle ore 15:00 alle 16:30 ed il secondo dalle ore 16:30 alle 18:00. Si potrà scegliere un solo settore

per turno fra l’Economico, il Tecnologico ed il Liceo scientifico; durante l’Open Day verrà illustrata

l’offerta formativa e si potranno visitare i laboratori. Non è necessaria alcuna prenotazione.

Prossimi appuntamenti sabato 14 dicembre 2024 e sabato 18 gennaio 2025.

Video interviste ad alcuni ex studenti del nostro Istituto e schede comprensive di piano orario per ogni

indirizzo di studio al link https://www.isit100.fe.it/index.php/genitori/opendays-2024-25.html



