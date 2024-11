Elezioni Regionali – Straordinario risultato della lista civica “Elena Ugolini Presidente” e della capolista Valeria Balboni nella circoscrizione di Ferrara e a Cento

La lista civica “Elena Ugolini Presidente” ha registrato un importante successo nelle elezioni regionali, ottenendo il 6,56% nella circoscrizione di Ferrara. Questo risultato conferma la fiducia crescente degli elettori verso un progetto politico autentico e vicino alle esigenze del territorio.

Il vero trionfo, però, si è registrato nel Comune di Cento, governato da un’amministrazione di sinistra. Qui, la lista civica ha ottenuto un risultato straordinario, conquistando il 14,65% dei voti, superando la somma delle percentuali di Lega e Forza Italia. Inoltre, la candidata presidente Elena Ugolini ha vinto nettamente nel Comune, raccogliendo un incredibile 54,91%: un dato che dimostra quanto la proposta politica della lista civica sia stata accolta con entusiasmo dalla cittadinanza.

Un altro dato significativo riguarda la candidata capolista nella circoscrizione di Ferrara, Valeria Balboni, che ha ottenuto 1.227 preferenze, di cui 937 nel Comune di Cento.

“Desidero ringraziare tutte le persone che mi hanno dato fiducia con le loro 1.227 preferenze! Il vostro sostegno è stato fondamentale, e per me è stato un grande onore incontrare tante persone e condividere idee e valori. Un grazie speciale va al mio gruppo, il Comitato Cento con Elena Ugolini che, con impegno, passione e dedizione, ha reso possibile questo straordinario risultato. Insieme, abbiamo dimostrato che il cambiamento è possibile,” ha dichiarato Valeria Balboni.

“È stato un privilegio unirmi in queste elezioni regionali alla candidata presidente Elena Ugolini che, sono sicura, porterà avanti con decisione il suo programma nei prossimi 5 anni in Consiglio Regionale. La sua leadership e la visione chiara che ha presentato in questa campagna sono una grande opportunità per il futuro della nostra Regione e del nostro territorio che dobbiamo portare avanti con fermezza e decisione così come hanno voluto in nostri elettori” ha aggiunto Balboni.

