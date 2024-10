CREDITO COOPERATIVO, IL VALORE DELLA PROSSIMITÀ SABATO 12 OTTOBRE CONVEGNO REGIONALE A CESENATICO

Iniziativa della Federazione BCC dell’Emilia-Romagna a cinque anni dalla costituzione dei Gruppi bancari cooperativi. Il presidente Fabbretti: “Primo bilancio di questa novità che ha rinnovato la nostra mission di vicinanza alle comunità territoriali”.

(Bologna, 4 ottobre 2024) – È tempo di un primo bilancio per il sistema del Credito Cooperativo che, a seguito della riforma del 2016, ha modificato i suoi assetti rinnovando la mission di vicinanza alle comunità territoriali. Con i Gruppi bancari cooperativi sorti all’inizio del 2019 (in regione sono presenti Cassa Centrale Banca e Iccrea Banca), la Federazione Banche di Credito Cooperativo dell’Emilia-Romagna ha deciso di dedicare il convegno annuale proprio ad un’analisi del percorso effettuato fino adesso. “Il valore della prossimità. Il Credito Cooperativo a cinque anni dalla costituzione dei Gruppi bancari cooperativi. Bilanci e prospettive”; questo infatti il titolo dell’evento in programma sabato 12 ottobre (inizio alle 10) al Grand Hotel Da Vinci di Cesenatico (Viale Carducci 7, Cesenatico FC).

Il convegno sarà aperto dalla relazione del presidente della Federazione BCC dell’Emilia-Romagna Mauro Fabbretti, a cui seguiranno i saluti istituzionali della vicesindaca di Cesenatico Lorena Fantozzi e del vescovo di Cesena-Sarsina mons. Douglas Regattieri. Spazio a partire dalle 10.30 agli interventi su “L’impronta del Credito Cooperativo sull’Emilia-Romagna (Rapporto 2019-2023)” con la relazione di Sergio Gatti (direttore generale Federcasse) e Maria Carmen Mazzilis (responsabile project management office Servizio analisi economico-statistiche Federcasse), e “Cooperazione e geo comunità. Il valore trasformativo dell’economia sociale” a cura di Guido Caselli (direttore del Centro Studi e vicesegretario Unioncamere Emilia-Romagna).

Quindi alle 11.30 l’approfondimento su “Uno sguardo al futuro: l’euro digitale” a cura di Chiara Scotti, vicedirettrice generale della Banca d’Italia. Alle 12 è prevista la tavola rotonda moderata da Davide Nitrosi (vicedirettore Quotidiano Nazionale) dal titolo “Il Credito Cooperativo e il contesto socio-economico: bilanci e prospettive” con ospiti Augusto dell’Erba (presidente Federcasse), Maurizio Gardini (presidente Confcooperative), Giorgio Fracalossi (presidente Gruppo bancario Cassa Centrale Banca), Giuseppe Maino (presidente Gruppo bancario Iccrea), Valerio Veronesi (presidente Unioncamere Emilia-Romagna). A condurre i lavori sarà Federica Mosconi, giornalista di Teleromagna.

“La costituzione dei Gruppi bancari cooperativi ha segnato un punto di svolta per il sistema del Credito Cooperativo, in particolare nella nostra regione dove entrambi i Gruppi, Cassa Centrale e Iccrea, sono impegnati a collaborare, anche all’interno della Federazione, per garantire un sostegno alle Banche e di conseguenza allo sviluppo delle comunità” dichiara Mauro Fabbretti, presidente Federazione BCC dell’Emilia-Romagna. “Il convegno annuale di quest’anno – aggiunge Fabbretti – sarà l’occasione per tracciare un primo bilancio di questa esperienza scaturita dalla riforma del Credito Cooperativo e ragionare insieme su quali prospettive ci attendono, nella consapevolezza di essere chiamati a coniugare il rispetto delle norme e dei requisiti stabiliti a livello europeo con la vicinanza ai nostri territori, alle famiglie e alle imprese che in oltre 140 anni le BCC non hanno mai smesso di affiancare”.

