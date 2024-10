CENTESE INARRESTABILE, A CRESPELLANO IN CERCA DI UN’ALTRA IMPRESA

La Centese Calcio si prepara a una sfida di alta tensione domenica prossima, quando sarà ospite del Petroniano Ideacalcio sul campo sintetico di Crespellano.

Il Petroniano arriva a questa partita con due vittorie esterne di prestigio, imponendosi per 2-0 contro la Portuense e con un emozionante 3-2 contro l’Atletico Castenaso. Il veterano Thiago Tonelli guida il centrocampo con esperienza e leadership, mentre il centrocampista offensivo Cristiani è un terminale d’attacco capace di colpire con efficacia e imprevedibilità.Societa’ che arriva da due promozioni consecutive, ma con tutte le caratteristiche per non fermare la propria corsa.

La Centese, dal canto suo, arriva con rinnovato entusiasmo e fiducia dopo le belle vittorie delle ultime giornate, fra coppa e campionato. Buone notizie per il mister Ciro Di Ruocco, che ha recuperato alcuni giocatori importanti: Costantini, già protagonista con un ottimo quarto d’ora nella partita casalinga della scorsa settimana, sta lentamente ritrovando la sua forma migliore e sarà a disposizione per dare il suo contributo. Rimangono indisponibili i lungodegenti Minelli e Novi, che non saranno della partita.

Un altro elemento che rende ancora più emozionante questa stagione è la lotta per la classifica cannonieri, dove Pirreca occupa già posizioni di prim’ordine, dimostrando la sua grande capacità realizzativa. Ma la Centese ha un attacco che può offrire molte soluzioni, con giocatori di spessore come Sanci, lo stesso Costantini e Bonacorsi, pronti a creare pericoli e a trovare la via del gol in qualsiasi momento.

Dal punto di vista della classifica, la situazione si fa sempre più chiara, con alcuni valori già ben delineati: Mesola e Valsetta Lagaro comandano a 10 punti, seguiti da vicino dalla Centese e dal Consandolo, entrambe a quota 9. Poco più indietro, la grande favorita per la vittoria finale, il Bentivoglio, e il Valsanterno, entrambe a 8 punti.A 7 punti il Petroniano, mentre più staccate, Portuense e Comacchiese cercano di risalire la china, dopo una partenza ad handicap, ma pronte a dare battaglia ai piani alti.

Nel frattempo, i tifosi di Cento avranno un altro appuntamento imperdibile sabato al G&G Stadium, dove scenderà in campo la Juniores Elite Under-19, fresca di promozione e protagonista di un eccellente inizio di stagione. Dopo una splendida vittoria per 2-1 in trasferta contro il Castellarano, i ragazzi centesi stanno confermando il loro ottimo momento di forma. Non sara’ della partita la punta grygel, capocannoniere del girone con 4 reti in 3 partite, assente per squalifica.

Sarà un weekend ricco di emozioni per il calcio centese, con la prima squadra, Juniores e tutto il settore giovanile, pronte a regalare grandi soddisfazioni.

