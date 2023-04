CVR ( comitato verifica ricostruzione) – il nodo irrisolto della mala ricostruzione rende ancora più insopportabile il taglio della sanità nel alto ferrarese

Il Comitato spontaneo nato nel 2017 si è riunito nei giorni scorsi per esaminare la situazione del lavoro svolto in 6 anni di impegno sul territorio dell’ alto ferrarese e parte del modenese .

Constatiamo i seguenti fatti.

Tutti i dirigenti degli uffici tecnici comunali di CENTO – TERRE DEL RENO – BONDENO – VIGARANO sono cambiati ;

I tentativi maldestri verso alcuni componenti del CVR accusati di diffamazione , finiti nel nulla , ASSOLTI come il mensile CENTOPERCENTO che da sempre ci sostiene e pubblica i nostri esposti ed i comunicati stampa ;

I processi su casi da noi segnalati sono in corso , in particolare quello sul ex dirigente della ragioneria di un comune del cratere ;

Infine Da pagina 17 del ultimo bilancio 2020 della ex CRCento spa, fusa ad un terzo del valore patrimoniale in CREDEM nel luglio 2021 , rileviamo oltre 400 MILIONI di esposizione verso il cratere :

….” I crediti verso il Ministero dell’Economia e delle Finanze, per la garanzia prestata dallo Stato sui finanziamenti per il pagamento delle imposte da parte dei soggetti residenti nel cratere del sisma (Decreto Legge 10-ottobre-2012, Nr. 174 art.11) e sui finanziamenti per la ricostruzione sisma 2012 (Decreto Legge 6-giugno-2012, Nr. 74 articolo 3 convertito con modificazioni dalla legge 1/8/2012 n 122), aumentano da 430 a 439 milioni di euro (9 milioni di euro). …….

Ad oggi ancora decine di esposti su casi di dubbia legittimità di utilizzo dei fondi pubblici per la ricostruzione sono inevasi o fermi .

Le note trasmissioni televisive IENE e FUORI DAL CORO furono viste da oltre 17 milioni di utenti .

OGGI il momento è particolarmente delicato per l’alto ferrarese , sopratutto per la città di CENTO che pare assistere alla “ riorganizzazione “ del pronto soccorso ospedaliero e con un possibile declassamento conseguente del ospedale stesso .

IL CVR invita la pubblica opinione a riflettere sulla ricostruzione post terremoto che così generosamente ha elargito centinaia di milioni per la ricostruzione di fienili o immobili rimasti inutilizzati, di cui molti non sarebbero stati coinvolti , mentre la Regione Emilia-Romagna è costretta oggi a “ riorganizzare “ il pronto soccorso per produrre risparmi sui fondi pubblici sempre più preziosi e necessari alla tutela della salute pubblica .

NON CI FERMEREMO

Per il CVR

MARCO MATTARELLI

In foto da sx Baruffaldi , montefusco , MATTARELLI , ZANIBONI , Testa .

