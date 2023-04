HARRY POTTER A CENTO 25 ANNI DOPO

Le Scuole Malpighi di Cento e il Premio Letteratura Ragazzi di Cento, promosso dalla

Fondazione Cassa di Risparmio di Cento, hanno dato vita a un evento per tutta la Città e

dedicato al maghetto più famoso del mondo: Harry Potter. L’appuntamento è per i giorni 13,

14 e 15 aprile.

Molte e varie sono le iniziative messe in campo: si inizia giovedì 13 aprile alle 16.30 presso

la nuova sede delle scuole medie Malpighi di Cento in via Matteotti con l’inaugurazione della

mostra realizzata dagli studenti e che ripercorre i risvolti culturali ed educativi della saga di

Harry Potter. Seguiranno una tavola rotonda “Harry Potter tra le righe”, l’incontro con uno

degli illustratori di Harry Potter dal Regno Unito, giochi, proiezione del film al cinema, letture

a tema e tanto altro.

L’iniziativa, con il patrocinio del Comune di Cento, che sta suscitando il coinvolgimento di

tutta la Città, vede la collaborazione dell’IC1 Guercino, del cinema Don Zucchini e di ASCOM

Cento.

L’evento nasce per celebrare i 25 anni dalla vittoria del primo premio del libro “Harry Potter

e la Pietra Filosofale” alla XX edizione 1998 del Premio Letteratura Ragazzi, unico concorso

italiano ad aver premiato uno dei libri della saga di un’allora sconosciuta J.K. Rowling.

“Una due giorni su Harry Potter è il sogno di tanti bambini e bambine, un’iniziativa bellissima

organizzata dalle Scuole Malpighi che vorrei ringraziare. Tra l’altro, l’evento vedrà la

partecipazione di alcuni grandi ospiti che potranno muovere non solo gli appassionati della

nostra città, ma anche dei territori vicino al nostro” commenta Edoardo Accorsi, sindaco di

Cento. ”è un bellissimo segnale quello di questa iniziativa, così come di tante altre. Rende la

misura di una scuola che non finisce quando suona la campanella, ma continua anche dopo,

rendendo protagonisti gli alunni e le alunne”.

L’idea della mostra nasce nel corso delle ore di religione svolte con le classi terze medie delle

scuole Malpighi di Cento nell’anno scolastico 2021/22. Giovanni Minghetti, professore di

religione, decide di leggere con le proprie classi il libro “Harry Potter e la Pietra Filosofale”,

come strumento per rilanciare le grandi tematiche religiose ed esistenziali: “La saga di Harry

Potter è ricchissima di riferimenti filosofici, letterari e religiosi. In quest’opera possiamo

tranquillamente trovare il mito e la Bibbia, alcuni grandi autori come Dante, Collodi, SaintExupéry e Dostoevskij fino ad arrivare ovviamente a C.S. Lewis e J.R.R. Tolkien, i caposcuola

del “fantasy inglese”. Dopo alcuni anni di lavoro su Harry Potter, ho deciso di affrontare il

corso di religione delle terze medie con il primo capitolo della saga. Nel corso dell’anno,

vedendo tutta la ricchezza che emergeva dal confronto con il testo, insieme ai ragazzi è nata

l’idea di dare vita a una mostra, per rendere tutti partecipi della bellezza incontrata”.

“Siamo molto orgogliosi di essere stati l’unico premio italiano ad aver riconosciuto prima di

tutti il potenziale del piccolo maghetto Harry Potter e felici oggi di sostenere questo evento,

già molto atteso in città da piccoli e adulti” è il commento di Raffaella Cavicchi” Presidente

della Fondazione Cassa di Risparmio di Cento.

La magia continua anche sabato 15 Aprile dalle ore 15.00 “L’Hogwarts Express si ferma in

piazza Guercino!!”. Nel centro storico: animazione a tema Harry Potter, sfilata per bambini

e tanto altro a cura di ASCOM Cento e Comitato “Centro in vetrina”.

Il programma completo dell’evento è disponibile su www.scuolemalpighi.it.

