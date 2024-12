TAACC! Ecco DARGEN D’AMICO DJ SET, il primo super ospite, il 16 febbraio, al Cento Carnevale d’Europa Ed.2025

Rapper, cantautore e produttore, Dargen D’Amico è tra i rappresentanti

più eclettici e poetici della scena cantautorale italiana contemporanea.

Nel suo percorso dieci album, tra cui due episodi che hanno cambiato la

storia dell’hip hop italiano: “Musica senza musicisti” (2006) e “Di vizi di

forma virtù” (2008).

Ha spostato i confini di genere fondendo, per la prima volta in Italia, il rap

con la musica colta italiana. Uno stile unico caratterizzato dalla

destrutturazione del linguaggio e da giochi di equilibrio tra i sensi delle

parole.

Ha ripetutamente collaborato con Fedez, Fabri Fibra, Marracash, Rkomi,

Benny Benassi, Enrico Ruggeri, 883, Tedua. È impegnato in qualità di

giudice nella diciassettesima edizione del programma televisivo X Factor

Mi piace: Mi piace Caricamento...