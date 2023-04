Domenica 23 mattina, dalle ore 10, il 1° memorial Cevolani

Si svolgerà domenica mattina, dalle ore 10, il 1° memorial Cevolani, una biciclettata non competitiva aperta a tutti, organizzata dall’Associazione Mattia e i Suoi Amici, in memoria del Socio fondatore della stessa, Vittorio Cevolani.Sarà percorso in bicicletta il tratto “centese” della pista ciclabile che porta a Renazzo, quindi da via Sant’Orsano (punto di ritrovo e partenza) fino a via Canapa, andata e ritorno.Media partner dell’evento, il giornale areacentese.com Per info www.bibliotecadimattia.it

Condizioni meteo permettendo la biciclettata sarà ripresa dai droni di areacentese.com

Mi piace: Mi piace Caricamento...