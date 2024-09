Domenica, Centese-Felsina al G&G Stadium e presentazione della terza maglia dedicata al Guercino

Domani, alle 15:30, la Centese affronterà il Felsina al G&G Stadium, pronta a riscattarsi dopo la sconfitta contro il Consandolo e forte della vittoria per 5-0 contro il San Felice in Coppa Italia. Il Felsina, guidato da Francesco Buttignon, schiera giocatori esperti come Tonelli, Grazia, Suma, e Boni, oltre al giovane Adeyemi, dotato di grandi doti realizzative.

Giovedì scorso, la Centese ha presentato ufficialmente la nuova terza maglia, dedicata al celebre pittore centese Giovanni Francesco Barbieri, meglio conosciuto come il Guercino. La cerimonia, tenutasi presso la Pinacoteca, ha visto la partecipazione delle principali figure istituzionali e societarie, con il sindaco Edoardo Accorsi, l’assessore Filippo Taddia, e i rappresentanti degli sponsor: Davide e Roberto Guglielmino di G&G Costruzioni, main sponsor, e Simone Manfredini di Termoacustica Centese, second sponsor. Questo nuovo kit simboleggia il profondo legame tra la storia artistica di Cento e la passione calcistica della città.

La partita di domani offrirà ai tifosi non solo un incontro emozionante, ma anche l’occasione di celebrare l’unità tra sport, cultura e comunità, nella speranza di vedere la Centese tornare alla vittoria.

