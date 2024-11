EDUCAZIONE FINANZIARIA E FUTURO: AL VIA IL PROGETTO “GOOD LUCK, HAVE FUN” 2024-2025 DELLE BCC DELL’EMILIA-ROMAGNA

3.000 studenti coinvolti in incontri e sfide di edutainment in tutta la regione, con la partecipazione di otto BCC dell’Emilia-Romagna. Fabbretti, presidente Federazione BCC-ER: “Educare alla buona finanza è dotare i giovani degli strumenti per essere protagonisti della propria vita”.

(Bologna, 22 novembre 2024) – Al via la nuova edizione di “Good Luck Have Fun” (GLHF), il progetto di educazione finanziaria promosso dalla Federazione delle BCC dell’Emilia-Romagna, con l’obiettivo di avvicinare i giovani alla finanza mettendo loro a disposizione strumenti concreti per gestire le proprie risorse. L’iniziativa, che coinvolgerà circa 3.000 studenti delle scuole secondarie di secondo grado di tutta la regione, nasce dall’esperienza positiva delle precedenti edizioni e vede, per l’anno scolastico 2024-2025, l’adesione di otto BCC regionali, estendendo ulteriormente il raggio d’azione e l’impatto sul territorio.

Il progetto si articola in workshop interattivi e in una piattaforma di Open Innovation ed è stato pensato per accompagnare i giovani delle classi IV e V superiore in un percorso di alfabetizzazione finanziaria su temi che spaziano dal risparmio consapevole alla gestione delle carte di pagamento, fino alla previdenza e alla sostenibilità. Il tutto con un approccio innovativo e coinvolgente, che utilizza tecniche di gamification e sfide progettuali, per rendere l’educazione finanziaria una materia stimolante e accessibile.

“In Italia l’alfabetizzazione finanziaria tra i giovani è tra le più basse dei Paesi del G20; il nostro progetto mira a ridurre questa vulnerabilità con un percorso di conoscenza e consapevolezza – spiega Mauro Fabbretti, presidente della Federazione BCC dell’Emilia-Romagna –. Crediamo fermamente che educare alla buona finanza significhi dare ai ragazzi la possibilità di essere protagonisti del proprio futuro. Le BCC regionali, radicate nel territorio, sostengono le comunità attraverso iniziative come questa, contribuendo a costruire un legame che va oltre il rapporto bancario: per questi ragazzi e per le loro famiglie vogliamo essere i partner di fiducia nelle decisioni fondamentali che riguardano il loro futuro. Con Good Luck Have Fun 2024-2025, che prende il via proprio a novembre, Mese dell’Educazione Finanziaria, le BCC dell’Emilia-Romagna rinnovano l’impegno verso le nuove generazioni”.

Un Percorso articolato tra incontri e Open Innovation

Il progetto GLHF si sviluppa in due fasi principali: la prima, nel mese di novembre, include workshop in presenza con vari istituti scolastici della regione, tenuti da esperti del settore e giovani soci delle BCC del territorio, per avvicinare i ragazzi ai temi finanziari in modo pratico e partecipativo. La seconda fase si concentra sull’interazione tramite una piattaforma di Open Innovation, in cui studenti e studentesse saranno invitati a partecipare a sfide su temi di attualità come l’innovazione nei servizi bancari, la sostenibilità e il ruolo del credito cooperativo. Ogni sfida rappresenta un’opportunità di confronto e crescita, spingendo i partecipanti a proporre soluzioni originali e concretamente applicabili.

Sfide e premi per i progetti finalisti

Il percorso culminerà nella giornata finale nella primavera 2025, con una presentazione pubblica dei migliori progetti davanti a una giuria di esperti del settore. I finalisti si sfideranno con un “pitch” delle loro idee e concorreranno per borse di studio destinate a premiare i tre progetti più meritevoli. I premi rappresentano un riconoscimento dell’impegno e della creatività dimostrati dagli studenti, oltre a un incentivo per continuare il loro percorso di crescita finanziaria e personale.

