ARRIVA a Cento e frazioni il primo numero de “Il Gambero”

*27 novembre 2024* – Arriva Il Gambero: sta per arrivare in tutte le case di Cento e frazioni il primo numero de “Il Gambero”, il periodico ufficiale del Comune di Cento. Ventiquattro pagine contenenti notizie che riguardano Cento, dalla cultura allo sport, dagli eventi del Natale ai nuovi servizi implementati dal Comune, dai lavori pubblici fino alla voce dei gruppi consiliari, ognuno dei quali, sia di maggioranza che di opposizione, avrà a disposizione in ogni numero del giornale uno spazio per offrire il suo punto di vista sull’attualità cittadina.



L’Assessore alla Comunicazione Filippo Taddia commenta: «Un numero speciale, anzi specialissimo, perché è il primo, perché di ventiquattro pagine contro le sedici delle prossime uscite, perché figlio di un lungo percorso che ha visto coinvolti tutti gli uffici comunali che si sono messi a disposizione con entusiasmo per creare uno strumento pratico, leggibile, utile e, ne siamo certi, anche accattivante: a loro va il merito di questo risultato».



Continua l’Assessore: «Come Amministrazione abbiamo investito sin dal primo giorno di mandato sul tema della Comunicazione, prefiggendoci l’ambizioso obiettivo di riuscire ad arrivare a tutti, anche a coloro che non hanno dimestichezza con i mezzi digitali e che rischierebbero per questo di rimanere esclusi dalla vita cittadina. Ovviamente Il Gambero non è rivolto solo a loro, anzi siamo sicuri che tante e tanti centesi pur “digitalizzati” apprezzeranno il piacere della pagina sfogliata. Sono e siamo convinti che uno strumento come questo, arrivando ovunque, possa creare unione, includere e accrescere l’orgoglio di essere parte di una comunità così ricca e dinamica come quella di Cento e delle sue frazioni».



Il Gambero avrà una tiratura superiore alle 15mila copie e verrà consegnato (non spedito) nelle buchette di tutto il territorio comunale con la cadenza di tre numeri l’anno. L’affidamento in essere sarà valido per tutto il 2025 e tutto il 2026 con possibilità di proroga per un ulteriore anno e l’azienda affidataria si occuperà non soltanto della grafica, della stampa e della distribuzione ma anche della raccolta pubblicitaria.



«Ho sentito dire tante cose in queste settimane sul tema dei costi veri o supposti de Il Gambero» chiosa l’Assessore Taddia «ma ho preferito tacere nell’attesa che succedesse quello che speravo e del quale, in cuor mio, ero certo: la raccolta pubblicitaria, che io personalmente ho tanto voluto perché questo giornale potesse diventare anche uno spazio di promozione per le attività del territorio, è andata a gonfie vele, persino oltre le mie aspettative. Non possiedo ancora la precisa rendicontazione ma poiché molti inserzionisti hanno già acquistato spazio anche sui prossimi numeri è possibile immaginare che già dalla prossima uscita oltre il 70% dei costi complessivi dell’operazione sarà coperto dalla raccolta. Questo non è soltanto un ulteriore segnale della grande generosità delle aziende del territorio, che ringrazio personalmente, ma anche del fatto che le imprenditrici e gli imprenditori di Cento e dintorni hanno perfettamente capito il valore per la città di questa pubblicazione».

