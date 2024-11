Cento. Ubriaco inveisce contro i volontari della cooperativa che lo ospita: all’arrivo dei Carabinieri e dei sanitari aggredisce i militari. Arrestato

Un venticinquenne straniero, ospite di una cooperativa in un appartamento di Cento, in stato di ebbrezza di alcolica, ha iniziato a litigare con alcuni coinquilini. Sono giunti nell’appartamento i volontari della cooperativa che si occupa delle persone che necessitano di ospitalità ed hanno richiesto l’intervento di personale sanitario per calmare l’uomo. Sul posto, su richiesta dei sanitari, è giunta anche una pattuglia dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Cento e, mentre il personale del 118 stava per prestare le cure mediche l’uomo, il 25enne ha colpito con un pugno uno dei Carabinieri. Una volta sedato il giovane è stato accompagnato in ospedale in ambulanza dove, mentre erano in corso le operazioni per farlo scendere dal mezzo e sottoporlo alle cure mediche, ha sferrato un colpo al volto verso un altro militare intervenuto. Entrambi i Carabinieri hanno riportato lievi lesioni.

Lo straniero già conosciuto alle forze dell’ordine è stato arrestato per resistenza e lesioni a Pubblico Ufficiale ed è stato trattenuto presso le camere di sicurezza della Stazione Carabinieri di Terre del Reno.

Al termine dell’udienza di convalida di questa mattina il Tribunale ha convalidato l’arresto e condannato lo straniero ad un anno di reclusione con pena sospesa.

