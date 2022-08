FABIO BERGAMINI (LEGA): «LA REGIONE RICHIEDA SUBITO LO STATO DI CALAMITA’ PER I DANNI RIPORTATI DAL FERRARESE. AIUTARE LE AZIENDE A RIPARTIRE»

«La Regione chieda subito lo stato di calamità per i danni riportati dal territorio ferrarese a seguito della tromba d’aria ed i fenomeni estremi registratisi in queste ore». Il consigliere regionale della Lega, Fabio Bergamini, incalza il governatore Bonaccini, dopo avere compiuto nella mattinata un ampio sopralluogo nelle zone colpite, incontrando cittadini, aziende e agricoltori. «Abbiamo toccato con mano scenari che hanno ricordato il terremoto. Ci sono aziende chiuse, che non hanno potuto riprendere la loro attività, ed impegnate nella conta dei danni; agricoltori che hanno perduto un terzo del raccolto (devastata soprattutto la coltura della pera) e lastre di eternit disperse dappertutto. E’, nel contempo, un’emergenza ambientale ed economica quella che ha colpito Ferrara, Bondeno e tutto l’Alto Ferrarese». Nel pomeriggio, Bergamini ha convocato al Coc, in municipio, le associazioni di categoria del mondo agricolo (Confagricoltura, Coldiretti, Cia Ferrara e Unima) per fare il punto sui danni subiti dal settore, già ampiamente messo alla prova dalla prolungata siccità, dalle grandinate delle scorse settimane e da una lotta senza quartiere ai patogeni. «Occorre procedere rapidamente ad una stima dei danni – conclude Bergamini – in modo da avviare al più presto i procedimenti risarcitori, augurandoci che stavolta non ci siano lungaggini ed eccessi di burocrazia».

