MALTEMPO, RANCAN (LEGA): “LA REGIONE PROCLAMI LO STATO DI EMERGENZA”

“La Regione proclami e attivi lo stato di emergenza per la zone del ferrarese colpite dalla tromba d’aria”. Così il capogruppo in Regione e commissario Lega-Emilia, Matteo Rancan, dopo le notizie del disastro a Bondeno, nel ferrarese, dove un downburst ha danneggiato edifici e sradicato alberi. “Una violenta ondata di maltempo ha interessato diverse zone della Pianura Padana, in particolare nella Bassa Modenese e nel Ferrarese. Bene l’attivazione della Protezione Civile, in questo momento servono atti concreti a sostegno delle famiglie e delle attività agricole e commerciali colpite. La Giunta attivi lo stato di emergenza regionale per i territori colpiti così duramente dal maltempo nelle ultime ore” ha concluso Rancan.

