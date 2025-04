FDI: “Area verde tra via Micca e via Atti in stato di abbandono”

Area verde tra via Micca e via Atti in stato di abbandono. Guaraldi (FdI): “Abbiamo presentato un’interrogazione per capire le motivazioni di questo abbandono”

Il Consigliere comunale di Fratelli d’Italia Alessandro Guaraldi ha presentato un’interrogazione a risposta scritta per chiedere chiarimenti in merito alle condizioni dell’area verde situata tra via Pietro Micca e via Gaetano Atti, da tempo al centro delle proteste dei residenti.

Commenta così il Consigliere Guaraldi: “Secondo quanto riportato anche da recenti articoli della stampa locale, l’area in questione, un tempo punto utilizzata da residenti e lavoratori della zona, versa oggi in condizioni di evidente degrado. La mancata manutenzione da parte del Comune ha determinato la crescita incontrollata della vegetazione, rendendo inaccessibili perfino le panchine e impedendo di fatto la fruizione dell’intero spazio.”

Prosegue Alessandro Guaraldi: “A questo si aggiunge la questione irrisolta del progetto per la realizzazione di un gattile comunale, iniziato nel 2023. Dopo un primo avvio, i lavori si sono inspiegabilmente fermati e, ad oggi, non risultano aggiornamenti ufficiali sulla prosecuzione dell’intervento. Una situazione che ha generato un evidente malcontento tra i cittadini, i quali inoltre si sono lamentati della totale assenza di coinvolgimento preventivo da parte dell’Amministrazione comunale.

Ci troviamo di fronte a una situazione che deve esser risolta il prima possibile. Non è possibile che un’area verde venga abbandonata in questo modo”.

Con l’interrogazione, Guaraldi chiede al Sindaco e all’assessore competente di chiarire se l’Amministrazione sia a conoscenza delle condizioni attuali dell’area verde, quali siano le ragioni del blocco dei lavori e dell’interruzione delle attività di sfalcio, e se vi sia l’intenzione concreta di riprendere il progetto del gattile. Inoltre, si sollecita un piano di intervento per ripristinare in tempi rapidi il decoro dell’area e restituirla alla cittadinanza.

“La Giunta non può continuare a ignorare le segnalazioni dei cittadini – conclude Guaraldi –. È dovere dell’Amministrazione ascoltare, intervenire e garantire la cura degli spazi pubblici. Bisogna intervenire quanto prima e dare risposte ai residenti che vivono il territorio e vogliono che esso sia tutelato.”

