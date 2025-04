LIBERTÀ PER CENTO: “non c’è più tempo , necessario un cambiamento radicale della politica cittadina . Serve un sindaco autorevole , autonomo , indipendente”

La città è davanti ad una scelta strategica.

restare nel solco della gestione ordinaria dell’equilibrio sempre più instabile dei conti della finanza cittadina ed affidarsi alla routine di sopravvivenza degli equilibri di bilancio che nel triennale 2025-2027 sono zero euro , sia in parte corrente che in conto capitale ; Innovare completamente la gestione partendo dalla rivoluzione culturale della visione politica in cui la priorità non è il consenso ma il BENESSERE dei cittadini .

Ciò comporta la presenza di una politica autentica ed indipendente dalla logica di gestione del potere finalizzato al consenso e quindi spesso dello spreco del denaro pubblico . Sempre più prezioso e sopratutto raro , dato lo schema di politica economica imposto dall’adozione dei vincoli di Maastricht, della moneta artificiale euro e della astrusa e mostruosa regolazione normativa della UE .

I vincoli di bilancio comunale costringeranno a scelte coraggiose e radicali .

Sarà ancora possibile sottrarre soldi ai cittadini tramite tasse e multe per pagare affitti di oltre 170.000€ annui ai privati per gli uffici comunali , un carnevale da quasi mezzo milione , mantenere un debito verso la controllata CMV servizi di oltre 1,5 milioni , una partecipazione al 97% nella stessa CMV servizi Srl ed una partecipazione in CLSRA SPA al 16% ?

Certamente la gestione dovrà essere più rigorosa ed efficiente , visti i disastrosi risultati di ENTE TERRITORIO, della gestione post ricostruzione terremoto degli immobili pubblici , delle strade , del verde e del ordine pubblico .

Ci aspettano anni non facili .

Gli anni in cui si faceva debito pubblico con estrema facilità non ritorneranno , dato il quadro attuale come detto sopra .

La città nel 2006 registrava 34 milioni di debiti ed il bilancio consolidato quasi 100 .

Ancora oggi , a distanza di vent’anni il bilancio consolidato registra 42 milioni di debiti , di cui 22 solo del comune , che hanno costretto ad una riduzione sempre più evidente del quadro complessivo di BENESSERE dei cittadini .

Ma questa amministrazione, come le precedenti crede che CENTO sia UNA CITTÀ RICCA o è solo FORMA e non SOSTANZA ? Come abbiamo già scritto in altri nostri interventi La città e la sua fondazione può contare su una “ ricchezza “ patrimoniale di 228,3 MILIONI di euro , idealmente 6.448 euro a cittadino dato l’ultimo rilevamento anagrafico di 35.404 abitanti , per altro in calo continuo da tre anni .

Noi però semplicemente constatiamo i fatti , viviamo la città e le sue frazioni , le sue attività e aziende , il reddito medio dichiarato , la situazione strade , la sicurezza , ecc . ecc .

Ci chiediamo : è davvero una città ricca o lo è stata solo per qualcuno ? Ha la politica di questa città VISIONI per il suo futuro o basta il carnevale , qualche partita di basket , il giro d’Italia , il settembre non più centese ?

CONCLUSIONI E RIFLESSIONI .

LPC È CONTRARIA , IO SONO CONTRARIO a una gestione omologata e inchiodata su vecchi schemi gestionali stile vecchio 800 .

Siamo contrari ad una politica fatta di slogan , proclami vuoti , scenografie da social o per apparire sui quotidiani .

Non c’è audacia , non c’è felicità , non c’è pluralità , non c’è sostanza , non c’è visione .

c’è invece un conformismo allarmante ed una omologazione al tramontante potere economico locale ancora più preoccupante mentre si perdono ricchezza , posti di lavoro , servizi , attrattiva, benessere, sicurezza .

NOI crediamo sia NECESSARIO una ripresa di AUTOREVOLEZZA e di INDIPENDENZA della politica TUTTA che non può essere mezzo per la carriera personale dei politici tesi solamente ad occupare posti e percepire lauti stipendi promettendo benessere IMPOSSIBILE ai cittadini e fanfaluche sempre meno credibili.

CI OPPORREMO ad ogni forma di inganno verso i cittadini.

MARCO MATTARELLI

PRESIDENTE LIBERTÀ PER CENTO

