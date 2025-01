Ferrara. Bottiglia incendiaria davanti al negozio: denunciato cinquantasettenne per minacce e danneggiamento

Un semplice alterco scaturito per il posteggio di una bicicletta, ha rischiato di portare a conseguenze ben peggiori. Protagonista della vicenda, suo malgrado, il titolare di un esercizio commerciale sito a Pontelagoscuro che, nella giornata del 30 dicembre u.s. aveva redarguito un uomo che aveva lasciato in modo improprio la bicicletta parcheggiata a ridosso della sua attività. Un’osservazione che però non era stata gradita dal proprietario del mezzo che, visibilmente alterato, aveva risposto con aggressività minacciando l’esercente di ritorsioni. Un comportamento incomprensibile e fuori dalle righe cui però il commerciante non aveva dato peso. Mai infatti si sarebbe aspettato quello che è accaduto qualche giorno dopo. La mattina del 4 gennaio, giunto di fronte al negozio per aprire l’attività, l’uomo ha notato la presenza di uno strano involucro collocato a ridosso della saracinesca. Il muro annerito e l’odore emanato dal liquido contenuto nella bottiglia non hanno ovviamente lasciato spazio ad interpretazioni. Il negoziante ha quindi contattato il numero di emergenza 112 e sul posto è giunta una pattuglia della Stazione di Pontelagoscuro che ha avviato i primi accertamenti. La visione delle telecamere di videosorveglianza acquisite dai carabinieri ha consentito di individuare l’uomo che aveva depositato la bottiglia incendiaria di fronte al negozio: i sospetti dei carabinieri sono ricaduti fin da subito su un soggetto, residente nella zona, già conosciuto alle forze dell’ordine. Immediata è scattata la perquisizione presso l’abitazione del sospettato. Presso il suo domicilio, i carabinieri di Pontelagoscuro hanno così trovato, oltre agli abiti utilizzati dall’uomo la notte in cui aveva posizionato la bottiglia incendiaria, anche una tanichetta al cui interno era presente il liquido infiammabile. Tutto il materiale è stato immediatamente sottoposto a sequestro e per l’uomo è scattata la denuncia alla Procura della Repubblica di Ferrara per le ipotesi di reato di minacce e danneggiamento.

