FERRARA: Cittadino italiano denunciato per rapina

Alla fine del mese di agosto, in tarda serata, una pattuglia del Comando Stazione Carabinieri di Ferrara Corso Giovecca, nel corso di un servizio di controllo del territorio transitando in Via Porta Reno, constatava la presenza in strada di un uomo dell’età di 47 anni, in stato confusionale, il quale riferiva ai militari che, verso le ore 22:30 in Piazza Trento e Trieste, era stato aggredito da un uomo il quale si accompagnava ad altre tre persone. Nella circostanza l’aggressore, dopo aver colpito con ripetuti calci e pugni la vittima, gli sottraeva contanti ed il telefono cellulare, dandosi poi alla fuga a piedi per le vie del centro, facendo perdere le sue tracce. Il quarantasettenne veniva immediatamente soccorso da personale del 118 intervenuto sul posto e trasportato al Pronto Soccorso dell’Ospedale di Cona per le cure del caso. Le indagini avviate nella circostanza e i minuziosi accertamenti svolti, hanno permesso ai Carabinieri di individuare l’aggressore, un uomo dell’età di 45 anni già conosciuto alle forze di polizia, che è stato deferito in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria estense per il reato di rapina.

COMACCHIO: minaccia con una zappa alcuni passanti e poi si scaglia contro i Carabinieri: arrestato pregiudicato 62enne.

Nel pomeriggio di domenica scorsa i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Comacchio e della locale Stazione sono intervenuti nella zona “villaggio” ove alcuni residenti avevano segnalato al 112 la presenza di un uomo, già noto ai Carabinieri, che, in evidente stato di alterazione psicofisica, brandendo arnesi da lavoro tra cui un bastone e una zappa, minacciava i passanti e persino alcuni bambini che giocavano in strada. L’uomo si era già reso protagonista di analogo episodio nel maggio scorso a conclusione del quale era stato arrestato proprio dai Carabinieri di Comacchio.

All’arrivo delle pattuglie il 62enne comacchiese, nel tentativo di sottrarsi al controllo, spintonava i militari e tentava di colpirli con il bastone che teneva saldamente in mano. Gli operanti riuscivano tuttavia ad immobilizzarlo, traendolo in arresto per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. Uno dei Carabinieri intervenuti è stato tuttavia colpito violentemente dall’uomo con uno degli arnesi che aveva afferrato ed ha riportato lesioni guaribili nel giro di qualche giorno.

L’arrestato ha continuato a dimenarsi e tentare di spingere gli operanti anche durante le fasi di stesura degli atti all’interno degli uffici della caserma di Comacchio e, per l’incontenibile stato di alterazione in cui versava, è stato necessario far intervenire personale sanitario. Dopo le dimissioni dall’Ospedale di Cona ove è stato visitato, è stato portato nelle camere di sicurezza della Stazione di Ferrara in attesa del giudizio di convalida. Nel pomeriggio odierno il Tribunale di Ferrara ha convalidato l’arresto e disposto la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.

VOGHIERA: cambio al vertice della Stazione dei Carabinieri.

Mercoledì 19 settembre il Maresciallo Capo Ciro Longobardi ha assunto il comando della Stazione Carabinieri di Voghiera, dando il cambio al Maresciallo Ordinario Andrea Iadicicco che, dopo il congedo – nel gennaio scorso – del Luogotenente Lorusso, ha assunto “in sede vacante” il comando della Stazione.

Longobardi, 43 anni, campano, è sposato con una figlia. Arruolato nell’Arma nell’anno 2000 quale Carabiniere ausiliario, dopo l’iter formativo ha prestato servizio, per un biennio, presso il 1° Battaglione Carabinieri di Moncalieri, nel torinese. Promosso Carabiniere effettivo, è approdato alla Stazione Carabinieri di Trecase, in provincia di Napoli e – dopo altri due anni – è ritornato in Piemonte, dove ha prestato servizio, per complessivi sette anni, in due Stazioni locali. Nel 2012 è arrivata la promozione al grado di Maresciallo e, dopo il relativo percorso addestrativo, Longobardi ha prestato servizio per quattro anni in una Stazione dell’Arma in provincia di Vercelli. Nel 2017 è arrivato nel ferrarese, presso la Stazione Carabinieri di Lido degli Estensi, ultima sede di servizio prima dell’attuale incarico a Voghiera.

Accompagnato dal Comandante della Compagnia Carabinieri di Portomaggiore, Capitano Raffaele Tufano, nella mattinata di oggi il Maresciallo Longobardi è stato ricevuto dal Sindaco di Voghiera, Paolo Lupini, e dal Sindaco di Masi Torello, Samuele Neri, comuni nella competenza della Stazione Carabinieri di Voghiera.

Entrambi i Primi Cittadini si sono congratulati con il nuovo Comandante e gli hanno dato un caldo benvenuto, sottolineando il legame dell’Arma con le comunità locali e augurando al Maresciallo successo nel nuovo delicato incarico.

(da sn: il M.llo Longobardi, il Sindaco Lupini e il Cap. Tufano) (da sn: il M.llo Longobardi, il Sindaco Neri e il Cap. Tufano)

Mi piace: Mi piace Caricamento...