ImprendiGreen 2024 quattro realtà del sistema Confederale premiate per la sostenibilità ambientale

Un filo verde che unisce realtà ed imprese di storia e tradizioni diverse: quattro le realtà nel nostro territorio che possono fregiarsi del titolo di Imprendigreen 2024, la certificazione voluta da Confcommercio nazionale in termini di rispetto e sostenibilità ambientale, in una parola la transizione al Green. “Una “rivoluzione” che ha coinvolto in primis anche la stessa Confcommercio di Ferrara: “Abbiamo dato un convinto e massimo impulso all’uso delle tecnologie digitali allo scopo di evitare il più possibile l’uso della carta negli uffici per un pieno rispetto ambientale. Inoltre abbiamo realizzato un ammodernamento dell’impianto di condizionamento con apparecchi dal minimo impatto ambientale” spiega il direttore generale Davide Urban. Diverse nella storia e nelle tradizioni le altre tre imprese premiate. Partiamo dall’ Ortopedia Sanitaria S.Anna ( sede principale in via Bologna) che copre la provincia con cinque punti vendita : “L’ambito dell’ortopedia su misura è stato avviato nel 1987, siamo alla seconda generazione della famiglia Grazzi – spiegano Giulia e Monica con a fianco il marito di quest’ultima, Massimiliano : “Siamo un impresa commerciale ed il nostro impegno è nel cercare di avere sulla filiera, fornitori certificati. Abbiamo una costante attenzione alle tecnologie e prodotti che mettano al primo posto la sostenibilità ambientale.”Un’attenzione che diventa “Una filosofia di vita – aggiunge Marco Forlani, titolare di Eno10, in via Garibaldi aperto dal 2018 – che investe anche il piano professionale con la scelta di vini scelti da produttori selezionati e sostenibili. Una scelta maturata negli anni dell’emergenza sanitaria dove ho ottenuto un attestato ministeriale di consulente ambientale. Dal 2022 ho ottenuto la certificazione Imprendigreen”. Per concludere con l’esperienza di accoglienza “Ai tre tesori” a Montesanto dal 2010 specializzato in cerimonie ed eventi e gestito da Stefano Travasoni e dalla moglie Francesca Lucchesi che spiegano: “Ogni aspetto della struttura (anticamente lì era posta una Delizia estense) è sostenibile: dalla ricostruzione in bioedilizia, all’utilizzo di energia da fonti rinnovabili come il fotovoltaico e la biomassa, fornita con generosità dal nostro bosco secolare che viene gestito con l’ausilio di arboricoltori e specialisti del settore”.

Con il programma Imprendigreen Confcommercio intende offrire il proprio contributo al raggiungimento degli obiettivi declinati dalle Nazioni Unite (Agenda 2030) avvertendo l’urgenza del momento storico e il dovere, morale e sociale, di un coinvolgimento attivo per costruire un futuro a basse emissioni di carbonio e sicuro per il clima, caratterizzato da una green economy dinamica, una società prospera ed inclusiva e un ambiente sano.

