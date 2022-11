FERRARA: Controllato su strada reagisce violentemente, arrestato

Verso le ore 23:30 del 10 novembre, una pattuglia dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Ferrara, nell’espletamento di un servizio di prevenzione nel capoluogo estense, procedeva al controllo di un automobilista, il quale stava zigzagando sulla strada. Da subito, il quarantenne, ha dato in escandescenza mantenendo un comportamento violento nei confronti degli operanti tant’è che, al fine di sottrarsi al controllo, ha colpito uno dei militari intervenuti con un calcio, scappando successivamente a piedi. Prontamente inseguito e raggiunto, l’uomo ha continuato a tenere un comportamento aggressivo, minacciando di buttarsi nel fiume. Per poter contenere il soggetto, vistosamente agitato e pericoloso, gli operanti hanno utilizzato il teaser in dotazione riuscendo finalmente ad immobilizzarlo. Portato in caserma ed identificato, l’uomo è stato arrestato per violenza e resistenza a pubblico ufficiale e al termine delle formalità di rito, su disposizione della autorità giudiziaria estense, è stato liberato in attesa del processo.

