Ferrara. Controlli dei carabinieri in località Malborghetto di Boara ed Aguscello

I controlli svolti dall’Arma dei Carabinieri continuano nel territorio del comune di Ferrara ed in particolar modo nelle località di Malborghetto di Boara ed Aguscello. Nel pomeriggio di oggi, lunedì 12 febbraio 2024, quattro equipaggi della locale Compagnia hanno pattugliato le due località al fine di prevenire la commissione di reati predatori, in particolar modo dei furti in abitazione. Nel corso del servizio i militari hanno controllato le zone più sensibili delle due frazioni, eseguendo 3 posti di controllo nel corso dei quali sono state controllate 42 persone, di cui 7 ritenute di interesse operativo. La presenza sul territorio con controlli mirati continuerà anche nei prossimi giorni. L’invito per i residenti è di continuare a collaborare, segnalando al 112 qualunque situazione anomala venga notata.

