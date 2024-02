Dall’ 11 febbraio al 10 marzo i pittori del circolo Aroldo Bonzagni esporranno le loro opere presso il “Nuovo caffè S.Rocco” in via Cremonino 32 a Cento (Fe). Gli artisti partecipanti sono: Giada Gallerani, Lorella Sabba, Fausto Chiari, Vittorino Ghisellini e Mauro Fortini. Quest’ anno il circolo conta i 25 anni di attività e negli anni ha organizzato molteplici esposizioni, conferenze, donazioni. Per info sulle iscrizioni 2024 : galleranigiada75@gmail.com

