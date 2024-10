FERRARA: Deve scontare un anno ed un mese di reclusione, sessantaquattrenne arrestato dai Carabinieri

Scorri e Leggi l’articolo dopo la pubblicità

Nella mattina del 12 ottobre, i militari della Sezione Operativa della Compagnia di Ferrara erano impegnati in un servizio preventivo in zona GAD. Nel corso dell’esecuzione del servizio, l’attenzione dei carabinieri è stata attirata da un soggetto intento ad aggirarsi in modo sospetto in via Oroboni. L’uomo è stato quindi fermato e sottoposto a controllo dai militari. Gli approfondimenti esperiti in banca dati hanno presto avvalorato il loro intuito: sul conto dell’uomo, infatti, era pendente un ordine di carcerazione emesso dall’Ufficio Esecuzioni Penali della Procura della Repubblica di Ferrara, che disponeva l’accompagnamento dello stesso, un cittadino straniero di 64 anni, presso la Casa Circondariale per scontare la pena di un anno ed un mese di reclusione. L’uomo infatti, era stato condannato nel 2021 per aver commesso alcuni furti in esercizi commerciali del capoluogo estense ed in provincia di Padova tra il 2019 ed il 2020. Al termine delle formalità, l’arrestato è stato quindi tradotto presso la casa Circondariale di via Arginone.

