FERRARA: Ferisce al volto il connazionale durante una cena e reagisce ai Carabinieri, arrestato

Per la serata di lunedì 22 agosto 2022 due cittadini moldavi, un 41 enne ed un 62 enne, si erano accordati per cenare insieme, a casa del più giovane in Corso di Porta Po. L’incontro conviviale tuttavia non andava secondo le aspettative degli stranieri in quanto, nel corso della serata, i due iniziavano una discussione per futili motivi, sempre più animata, al culmine della quale il più giovane, afferrata una roncola, sferrava un fendente al viso dell’amico procurandogli un profondo taglio al mento. Il ferito fuggiva dall’abitazione, precipitandosi in strada ove alcuni passanti, vedendolo sanguinante, chiamavano allarmati l’utenza di emergenza 112 dei Carabinieri. Sul posto venivano fatti convergere sanitari del 118 e una gazzella del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Ferrara. I militari, prima che il ferito fosse trasferito in ambulanza all’ospedale di Cona, per le cure del caso, gli chiedevano cosa fosse successo e, mentre raccontava l’accaduto, in strada si presentava il connazionale che impugnava ancora la roncola usata per l’aggressione. All’invito degli operanti di consegnare l’arma e farsi identificare il moldavo reagiva violentemente aggredendo anche i militari che a quel punto lo bloccavano, disarmavano ed arrestavano. L’uomo G.S., 41 enne moldavo regolare sul territorio Nazionale e residente in città, nel corso della colluttazione si feriva alla mano con la sua stessa roncola, per cui dopo le cure del caso veniva ristretto nelle camere di sicurezza del Comando Provinciale dei Carabinieri di Ferrara, in attesa dell’udienza di convalida e del processo con rito direttissimo, fissato per la giornata di martedì 23 agosto. La parte lesa invece, dopo le cure, veniva dimessa dal nosocomio cittadino con una prognosi di 10 giorni per la ferita da taglio al volto. Il Giudice monocratico del Tribunale estense, dopo la convalida dell’arresto, ha rinviato l’udienza dibattimentale al 28 settembre 2022.

