FERRARA: Fermato il presunto autore di due violenze sessuali

Ieri mattina 10 febbraio 2022, il Reparto Operativo – Nucleo Investigativo, unitamente ai Carabinieri della Sezione di Polizia Giudiziaria presso la locale Procura della Repubblica, hanno eseguito un decreto di fermo disposto dal pubblico ministero a carico di un cittadino pachistano 27 enne, regolare sul territorio nazionale, domiciliato nel territorio estense, in quanto gravemente indiziato dei reati di atti persecutori e violenza sessuale aggravata, consumati in Ferrara ed Ostellato (Fe), tra dicembre 2017 e maggio 2020. Il presunto autore delle violenze avrebbe approfittato, in distinte occasioni, di due ventenni straniere che hanno formalizzato le denunce ai militari dell’Arma. Il fermato, espletate formalità di rito, è stato trasferito alla casa circondariale di Ferrara, ove rimarrà ristretto a disposizione della Autorità Giudiziaria.

