RENAZZO: Ci sono due iscritti nel registro degli indagati per il rogo del 29 gennaio

Sono due le persone che sono state iscritte nel registro degli indagati per l’incendio che nel pomeriggio di sabato 29 gennaio ha distrutto alcune abitazioni tra via Dotti e via Guicciardini a Renazzo, frazione di Cento.

Il pm ha iscritto tra gli indagati i proprietari dell’abitazione dal cui camino sembra essersi originato il rogo che ha determinato l’impossibilità di tornare in casa per sei nuclei familiari. Si tratta di un iscrizione che ha valenza, per così dire, tecnica oltre che garantista: il pm Andrea Maggioni ha deciso di far effettuare una consulenza tecnica per determinare con precisione origine e cause dell’incendio e verificare le eventuali responsabilità. Con l’iscrizione nel registro degli indagati, i due proprietari potranno nominare un loro consulente che partecipi alle attività.

