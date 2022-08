Il Partito Comunista Italiano, che a livello nazionale ha depositato come da regolamento il proprio simbolo per l’imminente campagna elettorale, prosegue nel ferrarese l’attività di raccolta firme per la presentazione delle liste elettorali: nella giornata di domenica 14 agosto sarà a Ferrara, in Piazza Trento Trieste dalle 9:30 alle 12 e dalle 16:30 alle 20:00.

