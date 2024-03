FERRARA: Quarantatreenne arrestato per maltrattamenti in famiglia, resistenza a Pubblico Ufficiale e lesioni aggravate a personale sanitario

Sono le 09:30 del 14 marzo 2024, quando le pattuglie dei Carabinieri della Stazione di Porotto della Sezione Radiomobile del NORM della Compagnia di Ferrara e della Stazione di Pontelagoscuro, venivano attivate dalla locale Centrale Opertiva e inviate in Pontelagoscuro presso una privata abitazione, a seguito della telefonata di una donna che riferiva di essere stata percossa dal coniuge.

Immediatamente giunti sul posto, l’uomo non intendeva aprire la porta d’ingresso inveendo con vari epiteti nei confronti dei militari, che intanto avevano allertato sia i Vigili del Fuoco che il personale del 118. Dopo averlo convinto a lasciarli entrare per controllare le condizioni della donna, mentre il personale medico la visitava, il coniuge inveiva nei confronti del medico aggredendolo. L’uomo, pertanto, veniva subito bloccato e riportato alla calma. Tratto in arresto, veniva condotto presso gli uffici della Stazione di Pontelagoscuro da dove, al termine delle formalità di rito, veniva tradotto presso la locale Casa Circondariale a disposizione dell’A.G. estense.

Il medico, vittima dell’aggressione, veniva medicato presso il locale Ospedale e successivamente dimesso.

Nella tarda mattinata del 16 marzo, presso il Tribunale di Ferrara, si è tenuta l’udienza a suo carico, ove il Giudice per le Indagini Preliminari ha convalidato l’arresto.

