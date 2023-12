LA CENTESE OGGI IN CAMPO: Alle 15 Centese-Galeazza

La Centese scende in campo oggi sul terreno amico del Bulgarelli, in una sfida di alta classifica. Avversari gli orange del Galeazza, rivali di tante belle sfide di questi ultimi anni. Mister Briegel non potrà disporre di Radu, assente per squalifica, e di Finessi e Busi bloccati da infortuni. Precarie sono invece le condizioni fisiche di Garetto e Sassu, sul cui utilizzo si deciderà soltanto all’ ultimo momento. Sarà quindi una formazione rimaneggiata, ma fortemente desiderosa di mettere le mani sul titolo di inverno, oggi in palio con il supporto della matematica. La neve e la pioggia cadute nella settimana non hanno compromesso le condizioni del terreno di gioco, seppur sara’ particolarmente allentato e pesante. Si preannuncia una bella battaglia, per quella che può essere l’ultima occasione per il Galeazza di correre per la vittoria del campionato, obiettivo di inizio stagione. Nelle file dei Crevalcoresi gli ex Marco Ragazzi e Lorenzo Zingaro, veterani di questa categoria e oramai divenuti delle certezze, e curiosità per il figlio d’ arte classe 2004 Mattia Casoni, con trascorsi nelle giovanili biancoazzurre. Al centro dell’ attacco si muove il giovane Thomas Govoni, capocannoniere la scorsa stagione con 21 reti e quest’ anno con un bottino di 5 segnature. Sabato di calcio quindi, con fischio di inizio alle ore 15 e ingresso gratuito per tutti gli under 18

