Ferrara: tenta di sfuggire al controllo dei Carabinieri del Nucleo Investigativo, uomo extracomunitario arrestato in viale IV Novembre

Nell’ambito dell’azione corale dei Carabinieri di Ferrara per reprimere il fenomeno del traffico e dello spaccio di sostanze stupefacenti, nella serata di ieri, 3 settembre 2024, gli uomini del Nucleo Investigativo, nel corso di uno specifico servizio, hanno fermato un uomo, poi rivelatosi di nazionalità nigeriana, viaggiante alla guida di un’autovettura in viale IV Novembre a Ferrara. Alla vista dei militari l’extracomunitario, come da copione, è sceso repentinamente dal mezzo ed è scappato in direzione della propria abitazione, cercando di evitare il controllo entrando nell’androne del palazzo in cui abita, dove è stato però raggiunto dagli operanti con i quali ha ingaggiato una violenta colluttazione nell’ultimo disperato tentativo di assicurarsi la fuga, venendo inevitabilmente bloccato e condotto in caserma.

Una volta svolti i previsti accertamenti, il nigeriano è stato dichiarato in arresto per resistenza a Pubblico Ufficiale e lesioni personali per le ferite causate a un militare, che sono state giudicate guaribili in 7 giorni s.c.

Condotto agli arresti domiciliari presso la propria abitazione, come disposto dal Sostituto Procuratore di turno presso la Procura della Repubblica di Ferrara, in attesta del giudizio con rito direttissimo, nel primo pomeriggio di oggi il Tribunale di Ferrara ha convalidato l’arresto e disposto la liberazione dell’arrestato rinviando l’udienza al 12 novembre 2024 su richiesta di un “termine a difesa”.

