FERRARA:Controlli straordinari dei Carabinieri e del N.A.S. in zona G.A.D.

Nella giornata del 9 agosto, si è svolto un servizio straordinario di controllo del territorio nella zona denominata G.A.D. Nel corso della mattinata due equipaggi delle Stazioni di Porotto e di Baura hanno concentrato l’azione di controllo, volta alla prevenzione dei reati in genere, in viale IV Novembre, Piazzale Castellina e Piazzale della Stazione. L’azione preventiva dei militari ha permesso di identificare 20 persone, di cui 8 ritenute di interesse operativo. Durante il servizio, con l’ausilio del personale del N.A.S. di Bologna, è stato inoltre controllato un esercizio commerciale etnico della zona, nei confronti del titolare dell’attività è stata emessa una sanzione amministrativa pari a 1.000 euro in quanto è stata riscontrata l’assenza dei requisiti igienici necessari.

I controlli nella zona proseguiranno nei prossimi giorni.

PORTUENSE: continuano i controlli straordinari dei Carabinieri denunce, sequestri e sanzioni amministrative e segnalazioni.

Nel pomeriggio di giovedì 8 agosto, i Carabinieri della Compagnia di Portomaggiore, coadiuvati dai colleghi del N.A.S. Carabinieri di Bologna e dal Nucleo Carabinieri Forestale di Portomaggiore, hanno dato corso all’ennesimo servizio straordinario di controllo del territorio, finalizzato al contrasto dei reati in genere, con particolare attenzione alla diffusione degli stupefacenti ed alle violazioni in materia ambientale e sanitaria. Questa volta, i militari si sono concentrati nel comune di Portomaggiore ed Argenta, dove hanno eseguito accurati controlli a carico di 6 esercizi commerciali, una settantina di persone e una quarantina di veicoli, ritenuti di interesse operativo.

Il bilancio è di 4 persone denunciate all’Autorità giudiziaria, due pakistani, in quanto uno, oltre a non esibire un documento di identificazione, è stato trovato in possesso di gr. 10,30 di Hashish, mentre l’altro è risultato irregolare sul territorio nazionale; un cittadino nigeriano poiché’ inottemperante all’Ordine del Questore di lasciare il territorio nazionale entro 7 giorni, ed infine un italiano trovato alla guida di un’autovettura con tasso alcolemico pari a 1,37 Gl, al quale è stata ritirata la patente di guida. Nel corso dello stesso servizio, i Carabinieri della Compagnia portuense hanno segnalato, al Prefetto di Ferrara, tre cittadini italiani per detenzione di sostanze stupefacenti per uso personale, nella fattispecie Hashish e Marijuana, ed elevato una sanzione amministrativa pecuniaria di € 102,00 ad un pakistano per ubriachezza molesta.

Nel frattempo, i colleghi del Nucleo Carabinieri Forestale di Portomaggiore hanno elevato sanzioni amministrative per un totale di € 1.100,00 ad una società ed un privato, per aver abbattuto senza autorizzazione complessivamente nr. 11 alberi.

Infine, i Carabinieri del N.A.S. di Bologna hanno proceduto al controllo di un bar, segnalandolo, per i provvedimenti di competenza all’Ausl di Ferrara, per scarse condizioni igieniche del locale.

I Carabinieri fanno sapere che i servizi straordinari di controllo nel territorio portuense, come nel resto della provincia, continueranno nelle prossime settimane.

RIVA DEL PO:Ingaggia una lite, provoca l’intervento dei Carabinieri e poi li aggredisce. Scattano le manette per un cittadino italiano.

La vicenda si è verificata nella notte tra il 9 e il 10 agosto nella frazione Berra di Riva del Po. Una coppia, uomo e donna del posto, dopo aver bevuto troppo, hanno ingaggiato una furibonda lite che ha inevitabilmente attirato attenzioni e che, altrettanto inevitabilmente, ha provocato una chiamata al 112, come spesso accade in situazioni analoghe.

I Carabinieri intervenuti, provenienti da Copparo e Ambrogio, hanno subito dovuto prendere atto della non facile situazione dato che i due soggetti apparivano ben lontani dall’essersi calmati. E proprio mentre venivano identificati dagli operanti, l’uomo ha dato in escandescenze aggredendo i militari per impedire loro di trascrivere i suoi dati, riuscendo a divincolarsi dai tentativi di coercizione degli stessi e costringendo i militari a ricorrere all’uso degli spray urticanti e delle manette di sicurezza per poterlo definitivamente assicurare. Il tutto di fronte alla propria fidanzata, con la quale la lite iniziale era stata ingaggiata.

L’uomo, successivamente trasportato a Copparo, ha trascorso la notte in camera di sicurezza fino all’udienza di convalida celebratasi nella mattina del 10 agosto presso il Tribunale di Ferrara, che ha convalidato l’attività dei Carabinieri. L’uomo ora, un cittadino italiano 29enne, dovrà rispondere di minaccia, violenza, resistenza e lesioni a Pubblico Ufficiale.

