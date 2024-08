CODIGORO: controlli dei Carabinieri per contrastare il caporalato: due denunce e sospesa una attività che impiegava lavoratori stranieri in nero

Lo scorso martedì i Carabinieri delle Stazioni di Codigoro e Goro, nell’ambito di una campagna nazionale promossa dal Comando Generale dell’Arma per contrastare il fenomeno del caporalato in agricoltura, hanno fatto accesso ad una azienda agricola del territorio che si occupa di alberi da frutto. All’arrivo dei militari alcuni lavoratori stranieri si sono dati alla fuga per i campi ma sono stati raggiunti ed identificati. I tre, tutti di origine marocchina, sono risultati lavorare per una ditta individuale di un connazionale. Dagli accertamenti svolti due sono risultati completamente in nero mentre il terzo è regolarmente assunto.

Al termine del controllo un operaio 29enne è stato denunciato perché privo del permesso di soggiorno, mentre il suo datore di lavoro, un 39enne marocchino residente in Veneto, è stato deferito alla Procura Estense per violazioni alla disciplina giuslavoristica ed in particolare per avere impiegato manodopera in nero. L’attività imprenditoriale è stata quindi sospesa e sono state elevate al titolare sanzioni amministrative per oltre 7mila euro.

PORTOMAGGIORE: Aggredisce i Carabinieri, arrestato

Nel pomeriggio dell’8 agosto i militari del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Portomaggiore hanno tratto in arresto un quarantacinquenne italiano, il quale, in stato di agitazione psico-fisica, ha minacciato i militari intervenuti, spintonandoli e colpendoli con dei calci, provocando ad uno di loro lesioni giudicate guaribili in gg. 3 s.c..

I militari sono stati allertati dagli operatori del 118 che, intervenuti presso l’abitazione dell’uomo su richiesta della compagna, questi ha avuto un atteggiamento minaccioso nei loro confronti, per poi scagliarsi contro i militari non appena varcata la soglia di casa.

Immobilizzato e dichiarato in stato d’arresto, il quarantacinquenne è stato trattenuto presso la camera di sicurezza della Compagnia portuense e nella giornata del 9 agosto è comparso davanti al Giudice del Tribunale Estense che ha convalidato l’arresto.

LIDO DELLE NAZIONI: titolare bengalese di un bazar denunciato dai Carabinieri per frode in commercio.

Alcune mattine fa, i Carabinieri del Posto Fisso stagionale di Lido delle Nazioni hanno controllato un bazar gestito da cittadini bengalesi ed hanno scoperto che il titolare, un 37enne originario del Bangladesh da anni residente in provincia, metteva in vendita ventilatori, batterie e persino giocattoli per bambini, alcuni dei quali con marchio “CE” contraffatto ed altri privi di tale contrassegno, che venivano quindi sottoposti a sequestro. Venivano elevate inoltre sanzioni amministrative per oltre 3000,00 euro.

