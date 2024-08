♦FIERA DI CENTO: PIRENE SRL PRONTA, L’EDIZIONE 2024 SI TERRA’ DAL 4 AL 8 SETTEMBRE

Il Comune di Cento e Pirene Srl, in qualità di organizzatore della Fiera di Cento, annunciano con entusiasmo che i preparativi per l’edizione 2024, che si terrà dal 4 all’8 settembre, stanno proseguendo a pieno ritmo. Nella giornata dell’8 agosto, Pirene insieme al Comune di Cento hanno incontrato le associazioni del territorio, le associazioni di categoria e i commercianti locali, per discutere e condividere idee, proposte e richieste riguardo all’organizzazione della manifestazione.

Durante l’incontro, alla presenza degli assessori della giunta del Comune di Cento e degli uffici comunali, Pirene ha ascoltato con attenzione le richieste e i suggerimenti avanzati dai rappresentanti del territorio. Queste istanze saranno integrate nel progetto conformemente al programma della fiera, con l’obiettivo di creare un evento che rispecchi al meglio le esigenze della comunità centese.

La fase organizzativa procede ora con il coinvolgimento degli espositori, che sono stati contattati dopo tali incontri per definire la loro partecipazione alla fiera. L’evento si preannuncia come un’importante occasione di incontro e di promozione per il tessuto economico e sociale della zona.

Il Sindaco di Cento, Edoardo Accorsi, ha dichiarato: “Siamo lieti della collaborazione attiva tra Pirene e il nostro territorio. La Fiera di Cento è un appuntamento di grande rilevanza e, grazie al dialogo con le realtà locali, siamo certi che questa edizione saprà offrire un’esperienza ancora più ricca e partecipata.”

L’Assessore alle Attività Produttive e Commercio, Filippo Taddia, ha aggiunto: “L’incontro dell’8 agosto è stato molto positivo. La volontà del Comune di Cento e di Pirene di ascoltare e integrare le idee e le proposte del territorio è fondamentale per garantire che la fiera risponda alle aspettative dei nostri cittadini e commercianti. Stiamo lavorando per un evento che valorizzi al meglio il nostro territorio.”

Per ulteriori informazioni, proposte di collaborazione e richieste, è possibile contattare Pirene Srl all’email attiva tutti i giorni fieradicento@pirene.it.

