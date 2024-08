I RAGAZI DELLA SEZIONE ‘GN Cento’ A SOSTEGNO DI CALDARONE

Anche i giovani centesi, prendono le distanze dalle bugie del sindaco Accorsi.

In un post pubblicato sulla pagina social di GN Cento, i ragazzi lamentano disagi, degrado ed esprimono solidarietà al Capogruppo Francesca Caldarone che riporta quanto segue.

Le famiglie della ceres, in pieno agosto sono state letteralmente abbandonate senza acqua da questa amministrazione, solo perché vivono in un’area privata.

Ma la cosa non finisce qui: alla sera, Corso Guercino, un punto nevralgico di Cento ampiamente frequentato da ragazzi e ragazze come punto di ritrovo, è completamente al buio.

Tutti i lampioni sono completamente spenti, con solo le vetrine dei negozi a fornire un minimo di luce.

Chiediamo quindi al sindaco Accorsi: anche Corso Guercino è diventato privato o è ancora compito del comune garantire la sicurezza dei cittadini?

È ora di prendersi le proprie responsabilità!

Totale solidarietà al Capogruppo Francesca Caldarone, per gli ingiusti e cattivi insulti ricevuti sui social solo per aver espresso la propria opinione su questo problema.

Non possiamo accettare che chi si espone, venga attaccato in questo modo.

I ragazzi della sezione gncento

