E’ accaduto intorno a mezzanotte sulla strada provinciale 468, nel tratto che collega Rivara a Massa Finalese. Un automobilista di 25 anni è finito fuori strada ed è finito contro un albero, uno dei tanti platani che costeggiano la carreggiata. Un impatto che si è rivelato, purtroppo, fatale. Inutili i tentativi di rianimare il ragazzo: nonostante l’intervento del personale del 118 il 25enne non ce l’ha fatta. Sul posto, per i rilievi, i Carabinieri. Fonte modena in diretta.it

