Forno Antolini, dal 1931 al servizio della frazione centese di Buonacompra – la targa di Ascom e Comune di Cento

92 anni di passione, professionalità a servizio della comunità di Buonacompra. Un traguardo prestigioso per il forno drogheria Antolini nella frazione centese, e sorto nel 1931 per un idea di Luigi Antolini, capostipite e padre di Mario: è quest’ultimo il titolare ancora oggi dell’alimentari e panetteria. “La nostra realtà del Terziario è particolarmente ricca di queste esperienze imprenditoriali – sottolinea Silvia Pedriali, presidente della delegazione Ascom a a Cento, Bondeno e Terre del Reno – che costituiscono dei veri e propri esempi di eccellenze da raccontare. E davvero con soddisfazione che quindi li segnaliamo nei territori perché le storie meritano davvero di essere apprezzate e conosciute a riprova del valore sociale ed economico indiscusso che le attività di vicinato rivestono, specie in questo caso dove parliamo di un forno fondato nel 1931″. “Sono stato molto contento di essere stato qui stamani (il 31.07 ndr) – evidenzia Edoardo Accorsi, sindaco di Cento intervenuto alla consegna con l’assessore al Commercio Filippo Taddia – accanto ad Ascom per premiare questa bottega storica. Attività che non solo hanno un peso economico certamente rilevante ma che hanno una fondamentale importanza sociale, di aggregazione e nelle quali si riconosce l’identità più autentica di queste comunità”. “Certamente conciliare casa, famiglia e lavoro non è semplice – raccontano Alessandra ed Emanuela, le due figlie che hanno raccolto con passione, alla fine degli anni ’90, il testimone dell’attività – sopratutto quando si parla di una panetteria. Un sacrificio che però è ampiamente ripagato dalla soddisfazione di servire non solo i clienti più affezionati ma di avvicinarne anche di nuovi attratti dai nostri prodotti in atmosfere familiari e storiche nello stesso tempo di questo negozio” entrato a buon diritto nella “storia” di Buonacompra. In foto la consegna della targa a Mario Antolini ed alle figlie da parte di Ascom Confcommercio e Comune di Cento.

