FORZA ITALIA FERRARA, PRESENTAZIONE NUOVO ASSETTO DELLA SQUADRA

Alla presenza di sostenitori e amici è stato illustrato – presso l’hotel Touring Ferrara – il nuovo assetto interno del partito Forza Italia Ferrara. Il coordinatore provinciale uscente, Matteo Fornasini:” Un gruppo così numeroso di persone significa che la nostra squadra può contare su persone capaci e competenti per dare un contribuito importante nell’amministrazione del territorio. Ho ricoperto per cinque anni questo ruolo sul territorio estense ed oggi ringrazio l’onorevole Tassinari per il nuovo ruolo che mi ha assegnato e che mi vedrà come responsabile dei dipartimenti a livello regionale. Continuerò ad impegnarmi per Ferrara e per i ferraresi nel mio ruolo di assessore dedicando ancora più tempo.” Si unisce alle parole di Fornasini anche l’onorevole Rosaria Tassinari, coordinatrice regionale Forza Italia: “Siamo una forza di governo e dobbiamo impegnarci per fare un buon risultato alle prossime elezioni amministrative, siamo un elemento fondamentale della coalizione e siamo aperti al contribuito di chi si riconosce nei nostri ideali. A Ferrara c’è una squadra di persone competenti che lavorano bene accompagnata da un gruppo capace di giovani che danno il proprio apporto e supporto. Puntiamo molto su Fornasini e sono lieta che abbia accettato il nuovo incarico perché poniamo molta fiducia sulla sua persona a livello politico, soprattutto in vista delle prossime elezioni.” Conclude Fabrizio Toselli, coordinatore provinciale Forza Italia Ferrara: “Ringrazio tutti voi presenti e l’onorevole Tassinari per l’incarico prestigioso che porterò avanti con dedizione per ricambiare la fiducia. Ringrazio Matteo per quello che ha fatto in questi anni sia come assessore che nel ruolo di coordinatore. Un impegno quotidiano che mi vedrà attivo in tutto il territorio provinciale per comprendere i problemi e costruire un partito partendo dalle piccole realtà e aperto ai contributi dei civici. Appoggeremo totalmente Alan Fabbri che conosco da anni grazie anche alla mia attività come sindaco. In vista delle prossime elezioni dobbiamo essere uniti ognuno con le proprie idee, Berlusconi ha fondato il centro destra e noi siamo pronti per continuare ad esserci con persone capaci e con un programma elettorale concreto. Nei prossimi giorni effettuerò ulteriori nomine ma posso già annunciare che ho riconfermato la consigliera Diletta D’Andrea commissario cittadino del partito Forza Italia Ferrara. Mi sono già attivato per aprire una sede su via Cavour perché è fondamentale avere uno spazio di condivisione per poter parlare di progetti ed inoltre un luogo in cui i cittadini possono venire a trovarci.”

